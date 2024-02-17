Найбільша німецька збройова компанія Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це повідомили на сторінці концерну в соцмережі X.

Як зазначається, підприємство стане спільним для Rheinmetall та української компанії, яка виступає партнером у відповідному проєкті.

Меморандум про співпрацю підписали 17 лютого у присутності міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Планується, що новий завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів на рік. Також він вироблятиме і метальні заряди.

Загалом німецькій збройовій компанії належатиме 51 відсоток акцій спільного підприємства, а українській компанії — 49 відсотків.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Rheinmetall вже розпочав виготовлення артилерійських боєприпасів для України та отримує нові замовлення.

4 грудня стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

У травні “Укроборонпром” створив спільне підприємство з німецьким виробником військової техніки та зброї Rheinmetall. Воно буде займатися обслуговуванням та ремонтом танків, а у майбутньому — виробництвом.

10 липня гендиректор концерну Армін Паппергер розповів, що концерн протягом наступних 12 тижнів відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні, де будуть будувати та ремонтувати танки, а також навчати українців обслуговувати бронетехніку.

Відповідний ремонтний центр скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки. Однак це створює проблеми з безпекою: в оточенні президента РФ Володимира Путіна раніше пригрозили, що Москва завдасть удару по будь-якому об’єкту, який створить Rheinmetall в Україні.

У відповідь Паппергер наголосив, що від планів створення заводу в Україні не відмовляється. Ба більше, планує захистити його від атак за допомогою систем ППО власного виробництва.

Федеральне антимонопольне відомство Німеччини 28 вересня дозволило концерну Rheinmetall створити спільне оборонне підприємство в Україні.