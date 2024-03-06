АТ "Укргазвидобування" запустило нову свердловину, що стала четвертою з початку року. Вона дає Україні близько 400 тис. куб. м газу на добу

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Зазначено, що ідея запуску свердловини належить команді розробників Українського науково-дослідного інституту природних газів, який є частиною групи “Нафтогаз”. У повідомленні зауважують, що працівники змогли правильно оцінити потенціал старого родовища, визначити ділянку для закладання свердловини й довели перспективність буріння в зоні.

Також упродовж роботи було встановлено рекорд проходки однієї бригади: за 24 години вона пробурила 905 метрів.

“Завдяки ефективній роботі фахівців Укрбургазу, свердловину вдалось закінчити на 30% швидше, ніж передбачено проектом – всього за 105 днів”, – додали в Нафтогаз.