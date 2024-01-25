Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики предметних тестів основного й додаткового блоків НМТ-2024 та схеми нарахування балів за їх виконання. Про це йдеться у повідомленні на сайті УЦОЯО. Також визначено кількість і форми тестових завдань із кожного предмета та час на їх виконання.

«Тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань, із математики й фізики – 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32», інформує Український центр оцінювання якості освіти. На виконання кожного предметного блоку відведено 60 хвилин.

Усі завдання Національного мультитесту відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів. Зазначається також, що зміст завдань з історії України охоплюватиме лише події другої половини XVI – початку ХХІ ст. Цей блок міститиме завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності та правильної послідовності, а також з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих.

Нагадаємо, що історію цьогоріч вперше внесено до переліку обов’язкових предметів для охочих скласти НМТ.