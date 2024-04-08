Повідомляється, що затриманий чоловік вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків.

Про це повідомляють пресслужби ДБР та Управління державної охорони.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом вбивства неповнолітнього на станції фунікулера в Києві. Зʼясувалося, що нападник працював в Управлінні державної охорони України.

Як встановило слідство, ввечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт. Коли вони вийшли з вагона фунікулера на верхній станції, правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й зазнав смертельного порізу шиї. Хлопець помер на місці.

В Управлінні державної охорони повідомили, що затриманий військовослужбовець. Його відсторонили від виконання своїх обов’язків та взяли під варту.

Разом з тим в УДО зазначили, що за фактом інциденту, що спричинив загибель хлопця, розпочалося службове розслідування.

Наразі триває комплекс оперативно-слідчих дій. Затриманому готуються оголосити підозру в умисному вбивстві — ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, повідомили в ДБР. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Увечері 7 квітня у соцмережах писали, що в столиці на станції фунікулера хлопець під час сварки розбив скло й уламком смертельно порізав іншого юнака. У “Київпастрансі” о 20:01 повідомляли про призупинення руху через «хуліганський випадок».