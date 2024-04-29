Після уточнення даних у ТЦК громадяни будуть направлені на ВЛК, навіть якщо їм надають відстрочку. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, передає “Телеграф”.

Істомін пояснив, що інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних.

“Тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення”, – зазначив Істомін.

Такі зміни слід очікувати після набрання чинності нового закону про мобілізацію (з 18 травня). Усі військовозобов’язані громадяни мають прибути до ТЦК для уточнення своїх даних. І вони у будь-якому разі будуть направлені на ВЛК.

Також нещодавно Міністерство оборони України повідомляло, що функції військово-лікарської комісії зосереджені не лише на відборі за станом здоров’я військових. Є ще декілька умов, коли військові мають проходити ВЛК. Це пов’язано безпосередньо з наслідками, отриманими в внаслідок бойових дій.