Було здійснено удар по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці.