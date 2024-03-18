Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.
На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці.
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