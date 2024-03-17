Голова Комітету ВР з питань національної безпеки Завітневич зробив закритим засідання комітету. На засіданні було помічено Юлію Тимошенко та проросійського політика Олександра Ковальова

15 березня Голова Комітету ВР з питань національної безпеки Завітневич встановив закритий формат для засідання Комітету Верховної Ради.

На вищенаведеному фото із засідання чітко видно ліворуч Юлію Тимошенко, а праворуч проросійського політика Олександра Ковальова, відомого своїми українофобними поглядами

Нагадаємо, що Олександр Ковальов є екснардепом від ОПЗЖ та членом групи “Відновлення України”, яка утворилася після заборони діяльності проросійскьої партії Медведчука. Також Ковальов відомий тим, що вивозив з Києва “Беркут” після Євромайдану.

За інформацією від CNN Олександр Ковальов має зв’язки з ФСБ, які свого часу допомогли йому вивести українських бійців з “Азовсталі”.