Україні потрібні системи ППО та інша військова допомога, а не просто “закривання очей” на ситуацію і тривалих дискусій.

Про це повідомляє глава держави у соціальній мережі X.

Президент зазначив, що частину ударних дронів та ракет вдалося збити, але деякі все ж поцілили в об’єкти критичної інфраструктури у низці областей.

“Усі наші європейські сусіди та інші партнери можуть бачити, що Україна критично потребує систем ППО. Зараз світ, продемонструвавши спроможність здолати російський терор, може показати, що на нього реагують належно, як на злочин. Але якщо дати Росії продовжувати робити те, що вона робить, якщо російські ракети і “Шахеди” будуть уражати не лише Україну, але й рішучість наших партнерів, це виглядатиме немов глобальна згода на терор”, – заявив Зеленський.

Зеленський додав подяку “кожному лідеру, який не мовчить, який продовжує нас підтримувати і засуджувати російський терор”.