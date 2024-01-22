Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском, який прибув до нашої країни з робочим візитом.

Глава держави зазначив, що це перший візит Дональда Туска на посаді голови уряду до держави поза межами Євросоюзу.

«Ми дуже цінуємо цей вибір – вибір бути в Україні. Вибір Польщею України», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Дональдом Туском у Києві.

Президент подякував Польщі та всьому польському народові за підтримку, яка допомогла українцям вистояти в повномасштабній російській війні.

«Ми надзвичайно цінуємо, що в цій битві заради України ми не опинилися наодинці. Ми – разом із багатьма націями, які нам допомагають, допомагали. І польський народ, Польська держава – це один із найбільших наших помічників», – зазначив Глава держави.

Водночас він зауважив, що завдяки підтримці України обов’язково вистоїть свобода Польщі.

Під час зустрічі в Києві Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили всі аспекти двосторонніх відносин. Окрему увагу було приділено оборонній підтримці.

«Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. Обговорили ми сьогодні з паном Прем’єр-міністром і можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї», – повідомив Президент України.

Сторони також обговорили безпекові гарантії та приєднання Польщі до Спільної декларації «Групи семи», погодженої у Вільнюсі.

«Вдячний за готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між нашими державами. Та впевнений: угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують наші народи. Окремо хочу подякувати й за спільну роботу з Польщею щодо Формули миру – Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах. Це важливо», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, лідери обговорили ситуацію на кордоні між Україною та Польщею. Глава держави акцентував на важливості долати разом будь-які проблеми – максимально прагматично, заради спільних інтересів.

«Ми обговорили з паном Прем’єр-міністром, що на рівні урядів наших держав можна розв’язати всі критичні питання, які є. І робота над цим почнеться вже найближчим часом», – зауважив Президент.

Співрозмовники також приділили увагу питанню співпраці в енергетичній сфері, можливості збільшення та зміцнення енергетичного потенціалу.

«Це стосується, зокрема, і розширення відповідної інфраструктури енергетичних зв’язків між Україною та Польщею, наші урядовці це все пропрацюють», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також обговорив із польським Прем’єр-міністром рух України до Європейського Союзу, зокрема обмін досвідом взаємодії з європейськими інституціями.

«Я вдячний за готовність пана Прем’єр-міністра підтримати Україну його досвідом, і, напевно, було б варто сформувати спеціальну консультаційну групу між нашими державами, між нашими урядами, щоб підтримати Україну на шляху в Євросоюз. Впевнений: будемо разом у Євросоюзі. Будемо разом у НАТО», – сказав Президент.

Крім того, Володимир Зеленський запросив польський бізнес узяти участь у відновленні країни після бойових дій.

«Маємо повне взаєморозуміння з паном Прем’єр-міністром щодо такої співпраці й підтримки українського та польського бізнесів. Будемо разом вільними – Україна та Польща», – резюмував Глава держави.

Дональд Туск зі свого боку зауважив, що в Польщі всі політичні сили розділяють переконання, що Україну потрібно підтримати всіма доступними засобами в боротьбі з російською агресією.

«Польща намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу вступу до ЄС так, щоб повне членство України у Євросоюзі швидко стало фактом. Ми також співпрацюватимемо в усіх інших форматах, тому я повідомив пану Президенту, що Польща приєдналася сьогодні до Спільної декларації G7, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі», – зазначив очільник уряду Польщі.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості українсько-польських бізнес-проєктів, а також спільних інвестицій у виробництво зброї та амуніції.

Він також повідомив, що Польща планує взяти участь у відбудові України і польський уряд призначить уповноваженого, який відповідатиме за це питання.