У дипломатичному відомстві підкреслили, що ця позиція залишається незмінною упродовж певного часу.

Про це на брифінгу сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

За його словами, процес приєднання України до НАТО просуватиметься лише після завершення війни з Росією.

«Зрештою, це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту», — зауважив представник Держдепу.

Питання України обговорювалося на засіданні міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, а також під час зустрічі Держсекретаря Ентоні Блінкена та голови українського МЗС Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, під час перебування в Брюсселі минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна зрештою вступить до НАТО, а підтримка Києва з боку держав-членів Альянсу залишається «твердою, як скеля».