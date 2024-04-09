Про це на брифінгу сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
За його словами, процес приєднання України до НАТО просуватиметься лише після завершення війни з Росією.
«Зрештою, це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту», — зауважив представник Держдепу.
Питання України обговорювалося на засіданні міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, а також під час зустрічі Держсекретаря Ентоні Блінкена та голови українського МЗС Дмитра Кулеби.
Нагадаємо, під час перебування в Брюсселі минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна зрештою вступить до НАТО, а підтримка Києва з боку держав-членів Альянсу залишається «твердою, як скеля».
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