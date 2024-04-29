Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ, зазначив, що розміщення в Україні винищувачів F-16 потребує ретельної підготовки для їхньої ефективної роботи.

Про це майор повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Він відзначив, що це вимагає значних витрат, зокрема на будівництво підземних сховищ і бункерів для літаків.

“Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, мовиться про підземні сховища та бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати”, — сказав речник ПС.

Євлаш пояснив, що ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки літаків та можливості їх використання для відбиття повітряних атак та ударів по російських окупантах. Він також наголосив на важливості розміщення літаків у такий спосіб, щоб вони складніше виявлялися російськими силами.

Зазначено, що планується розташування літаків на різних типах злітних смуг, щоб заплутати противника. Для досягнення цієї мети використовуватимуться різноманітні методи.