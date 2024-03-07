Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції у Варшаві у четвер, 7 березня, заявив, що вимоги польських протестувальників щодо повної блокади кордону з Україною чи повної відмови від Європейського зеленого курсу є неприйнятними.

Про це повідомляє tvn24.pl.

Туск підкреслив, що вимоги на кшталт “Геть Зелений курс” або “Блокуй Україну” для нього “неприйнятні”.

“Я хочу поговорити про те, як ефективно змінити положення Зеленої угоди, щоб польські фермери не відчували себе ущемленими цими положеннями, і як регулювати торгівлю з Україною, щоб ефективно захистити польських виробників від нерівної конкуренції”, — сказав Туск, коментуючи свою майбутню зустріч із фермерами.

Він зазначив, що в обох випадках є “дуже серйозний прогрес у переговорах”. “Але, щоб було зрозуміло, я не домовлявся про зустріч з представниками фермерів у суботу для переговорів. Я пообіцяв їм, що поінформую їх про заходи, яких ми вжили, і про шанси на результати цих заходів. І вже їм судити, наскільки вони будуть задоволені”, — заявив прем’єр-міністр.

Туск підкреслив, що дбає “не про символічні дії”, а про те, щоб “Польща домоглася змін у європейській політиці там, де це необхідно для того, щоб польський фермер відчував себе захищеним”.

За його словами, “якщо хтось все ще хоче протестувати — це його право, якщо він не порушує правила так демонстративно, як деякі учасники вчорашньої демонстрації”.

Водночас Туск закликав польського єврокомісара із сільського господарства Януша Войцеховского “нічого не зіпсувати” у завершальній фазі переговорів Польщі з Єврокомісією, пишуть polsatnews.

“Я перебуваю в постійному контакті з Брюсселем, я б дуже хотів, щоб ніхто не знищив цю роботу, тому що ми близькі до фінішу”, — сказав Туск.

Туск також поінформував, що у четвер прямує до Бухареста, де відбувається зустріч лідерів європейських християнських демократів і керівництва ЄС. Він повідомив, що говоритиме про необхідність змін, які захищатимуть європейський і польський ринок, а також польських виробників від неконтрольованого напливу товарів із зовні.

“Під змінами розуміємо потребу повернення до принципів, які існували у торговельних відносинах з Україною та іншими третіми країнами до війни. Ми дуже хочемо допомагати Україні, але мусимо одночасно захищати європейський і польський аграрний ринок та дбати про це незалежно від протестів фермерів”, — заявив Туск.

6 березня у Варшаві відбулась масштабна акція протесту фермерів, яка стартувала перед канцелярією прем’єр-міністра, де вони підпалили шини. Однією з вимог демонстрантів був захист польських кордонів від “неконтрольованого напливу” продуктів з України, Росії та Білорусі.