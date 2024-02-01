За словами члена ВРП Віталія Саліхова, він висунув пропозицію зупинити розгляд дисциплінарної скарги через те, що не встигає скласти висновок за справою. Зокрема, він запитував інформацію в прокуратури, але довго її не отримував. Окрім того, він заявив, що наступного тижня йде у відпустку.

«Щоб визначитися з обсягом доказів свідків, мені потрібен час», — пояснив Саліхов.

Закон передбачає, що на складення вироку є 30 днів. Оскільки скаргу відкрили 10 січня, то висновок треба передати на розгляд до 10 лютого.