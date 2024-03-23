Йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 23 березня.

За даними військових, протягом доби на фронті відбулось 64 бойових зіткнення.

«На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Дворічна, Синьківка Харківської області», – зазначено у зведенні.

Водночас на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак загарбників у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, «де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону ЗСУ».