До голосування планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон. Таку інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Як твердять розвідники, для підтвердження особи російському військовому не потрібен буде паспорт чи військовий квиток — достатньо фотокопії документів.
«Очевидно, що в такий спосіб російські “виборчі комісії” намагатимуться збільшити кількість виборців путіна, залучивши до “голосування” так звані мертві душі», — кажуть у ГУР.
Нагадаємо, вибори президента Росії відбуваються протягом 15-17 березня. «Голосування», зокрема, будуть проводити і на тимчасово окупованих територіях України.
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