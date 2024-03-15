Міноборони РФ дозволило військовим, які беруть участь у війні проти України, голосувати на виборах президента навіть не зʼявляючись на виборчі дільниці.

До голосування планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон. Таку інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Як твердять розвідники, для підтвердження особи російському військовому не потрібен буде паспорт чи військовий квиток — достатньо фотокопії документів.

«Очевидно, що в такий спосіб російські “виборчі комісії” намагатимуться збільшити кількість виборців путіна, залучивши до “голосування” так звані мертві душі», — кажуть у ГУР.

Нагадаємо, вибори президента Росії відбуваються протягом 15-17 березня. «Голосування», зокрема, будуть проводити і на тимчасово окупованих територіях України.