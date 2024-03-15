Під час початку виборчого процесу, що розпочався в Росії 15 березня, стали відомі перші інциденти.

На Алтаї відключили камери на всіх виборчих дільницях, як повідомляє Telegram-канал “Алтайські новини”.

У Ханти-Мансійську при виході з виборчої дільниці затримали волонтерку, яка проводила екзит-пол на користь партії “Громадянська ініціатива” (яка висувала кандидатуру Бориса Надєждіна, який мав антивоєнну позицію, але не був зареєстрований ЦВК).