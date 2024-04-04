Через російські обстріли вранці 4 квітня відключена повітряна лінія, яка живила окуповану Запорізьку атомну електростанцію, повідомила національна компанія «Енергоатом».
«О 10:06 внаслідок російських обстрілів, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС – Феросплавна», через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб», – йдеться в повідомленні.
«Це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї – останньої – лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», – додає компанія.
«Енергоатом» зазначає, що від початку російської окупації Запорізька АЕС пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів.
22 березня українські енергетики відновили лінію живлення Запорізької АЕС ПЛ-750кВ «Дніпровська», пошкоджену через масований російський удар 22 березня.
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