Вища рада правосуддя знову відсторонила ексголову Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя у зв'язку з порушеною щодо нього кримінальною справою.

Про це йшлося на засіданні Вищої ради правосуддя.

Саме засідання відбулося сьогодні, 4 квітня.

На ньому було задоволено клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка щодо тимчасової відсторонення колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва від виконання правосуддя у зв’язку з порушеною проти нього кримінальною справою.

Відсторонення Князєва буде діяти до винесення вироку Вищого антикорупційного суду або закриття справи, в якій він є обвинуваченим. Рішення підтримали всі 16 членів Вищої ради правосуддя.

Це вже друге аналогічне рішення, яке прийняла Вища рада правосуддя. Попереднє припинило свою дію 6 квітня.