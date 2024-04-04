Всеволод Князєв

Про це йшлося на засіданні Вищої ради правосуддя.

Саме засідання відбулося сьогодні, 4 квітня.

На ньому було задоволено клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка щодо тимчасової відсторонення колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва від виконання правосуддя у зв’язку з порушеною проти нього кримінальною справою.

Відсторонення Князєва буде діяти до винесення вироку Вищого антикорупційного суду або закриття справи, в якій він є обвинуваченим. Рішення підтримали всі 16 членів Вищої ради правосуддя.

Це вже друге аналогічне рішення, яке прийняла Вища рада правосуддя. Попереднє припинило свою дію 6 квітня.

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