Суми товарообігу між Китаєм та Росією говорять про те, що РФ отримує від Китаю шалені гроші.

Про це сказав головний координатор Free Hong Kong Center Артур Харитонов. Так він відреагував на заяву речниці МЗС КНР Мао Нін, яка заперечувала підтримку Китаєм Росії.

«Коли Китай робить якісь такі заяви, що він не підтримує Росію – це дуже цинічно. Тому що ми розуміємо, що понад 240 мільярдів товарообігу за 2023 рік згідно з даними митниці Китаю – це шалені суми і ці суми йдуть на російську війну», — сказав Харитонов.

Нагадаємо, Пекін заперечує надання Китаєм військової підтримки Росії для її війни проти України.

Речниця МЗС КНР Мао Нін, сказала, що позиція Китаю в українському питанні завжди об’єктивна і справедлива. А Китай активно працює над просуванням мирних переговорів. При цьому агресію Росії вона назвала «українською кризою».