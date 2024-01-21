Про це повідомили у Bloomberg з посиланням на інформацію компанії.

Завод займається переробкою на нафту стабільного газового конденсату, який є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки. Він розташований поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція. Компанія “Новатек” є одним з найбільших газовидобувачів у світі.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 21-го січня, українські БПЛА успішно атакували нафтовий термінал Морського торговельного порту у селищі Усть-Луга Ленінградської області