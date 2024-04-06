Глава держави вкотре закликав міжнародних партнерів надати Україні більше систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів, щоб повністю закрити Україну від ворожих ударів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для повного захисту неба України від російських ударів потрібно мати щонайменше чверть сотні систем Patriot.

Про це він сказав у інтерв’ю в ефірі телемарафону.

“Я вам не скажу, скільки у нас є систем Patriot. Я можу сказати, аби закрити Україну повністю, на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній”, — зазначив Зеленський. Він додав, що Україні підійдуть й аналоги систем Patriot, які “працюють також дуже непогано”.

Водночас глава держави прокоментував, що названа кількість необхідних систем ППО не є секретом, оскільки потреби України відомі нашим партнерам.

Раніше Зеленський казав про те, що Сполучені Штати Америки не передавали Україні своїх зенітно-ракетних систем Patriot, “хоча 5-7 таких систем від США могли б закрити небо для того, щоб відкрити низку галузей в Україні”.