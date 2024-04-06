Президент України Володимир Зеленський вважає, що для повного захисту неба України від російських ударів потрібно мати щонайменше чверть сотні систем Patriot.
Про це він сказав у інтерв’ю в ефірі телемарафону.
“Я вам не скажу, скільки у нас є систем Patriot. Я можу сказати, аби закрити Україну повністю, на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній”, — зазначив Зеленський. Він додав, що Україні підійдуть й аналоги систем Patriot, які “працюють також дуже непогано”.
Водночас глава держави прокоментував, що названа кількість необхідних систем ППО не є секретом, оскільки потреби України відомі нашим партнерам.
Раніше Зеленський казав про те, що Сполучені Штати Америки не передавали Україні своїх зенітно-ракетних систем Patriot, “хоча 5-7 таких систем від США могли б закрити небо для того, щоб відкрити низку галузей в Україні”.
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