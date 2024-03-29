Нідерланди розмістять систему протиповітряної оборони Patriot в Литві на кілька тижнів цього літа.

Про це йдеться у заяві міністерства оборони Литви.

Зазначається, що таке рішення було прийнято, оскільки нідерландський підрозділ тренуватиметься в країні разом з литовськими підрозділами.

Міністр оборони Литви Лорінас Кащюнас заявив, що розгортання систем Patriot сприяють впровадженню моделі ротаційної протиповітряної оборони НАТО, а участь нідерландських військових у батальйоні передової присутності НАТО є дуже важливою для безпеки країн Балтії.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що навчання сприятимуть підвищенню готовності протиповітряної оборони НАТО та стануть важливим сигналом для союзників на східному фланзі, який означатиме, що вони можуть розраховувати на Нідерланди, в тому числі і в галузі протиповітряної оборони.

Зазначається, що під час навчань, які пройдуть влітку, буде відпрацьовуватись здатність передислокації систем і підрозділів ППО в найкоротші терміни і їх безперешкодна інтеграція в завдання протиповітряної оборони.