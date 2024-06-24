Про це він повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, 24 червня.

Зеленський зазначив, що провів нараду за участю головнокомандувача, начальника Генштабу і міністра оборони. Вони обговорили ситуацію на ключових напрямках, насамперед — на Донецькому, а також постачання необхідного озброєння захисникам України.

“Обговорили також і кадрові питання у Збройних Силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова”, — сказав президент.

Що відомо про Андрія Гнатова

Андрій Гнатов – колишній начальник штабу і заступник командувача військ оперативного командування “Південь”. Навесні 2023-го був керівником оборони Бахмута. До служби в ОК “Південь” очолював 36-ту бригаду морської піхоти, яка сформована з підрозділів-вихідців з Криму. Сам Гнатов також служив на півострові до його окупації Росією.

Нагороди

Бригадний генерал Андрій Гнатов відзначений трьома державними нагородами:

Медаль За військову службу України (3 липня 2015 р.) — за мужність та високий професіоналізм, виявлені у захисті України, підтримання боєздатності Військово-морських сил ЗСУ, вірність присязі.

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ст. (21 серпня 2020) — за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність та професіоналізм, виявлені під час бойових дій.

Хрест бойових заслуг (27 липня 2022 р.) — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі.

На сайті президента також з’явилися укази щодо кадрових змін: