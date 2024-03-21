Про це повідомила пресслужба Президента.

“Дякую вам за перший візит до України з початку повномасштабної війни. Це серйозний сигнал підтримки для нашого суспільства. Підтримка з боку НАТО та держав – членів Альянсу передусім дуже важлива для морального стану наших бійців і цивільних українців. Ми дуже цінуємо те, що можемо розраховувати на вас“, – сказав Глава держави.

Зазначається, що обговорювали першочергові оборонні потреби України та необхідність додаткових систем ППО, оскільки це може допомогти надійно захистити українців від ракетних і дронових атак росіян.

Володимир Зеленський і Роберт Бауер також обговорили можливості для посилення координаційної ролі Альянсу в підтримці України, зокрема у зміцненні наявних оборонних спроможностей, а також у розвитку майбутнього військового потенціалу нашої країни відповідно до стандартів і вимог взаємосумісності НАТО.

Глава держави окреслив очікування української сторони від цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні.

«Розраховуємо на справедливі оцінки досягнень нашої країни та рішення Вашингтонського саміту, які зможуть наблизити Україну до членства в Альянсі», – зазначив Президент.