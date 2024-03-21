Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди воїнам, а також ушанував пам’ять захисників, які загинули під час оборони та звільнення села Мощун.

Наголошується, що у цих боях брали участь воїни різних частин та підрозділів Державної прикордонної служби України. Зокрема, відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» отримав прикордонник, підполковник Микола Дем’янюк, який організував оборону на найбільш небезпечному й важкому напрямку просування ворога в районі Мощуна. Він також відзначився під час боїв на Харківщині.

Присутні вшанували пам’ять воїнів, полеглих за свободу України, хвилиною мовчання.