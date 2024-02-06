Боррель наголосив, що Україну необхідно забезпечити боєприпасами, і при цьому не важливо, де ці боєприпаси виробляються. Він додав, що проблема сьогодні полягає не у відсутності потужностей європейської промисловості для виробництва.
За словами Борреля, країни Євросоюзу у змозі виробляти достатню кількість такої продукції. Однак при цьому значна її частина експортується в треті країни.
“Отже, як я цими днями пояснював своїм колегам-міністрам, найшвидший, найдешевший і найефективніший спосіб збільшити наші постачання боєприпасів в Україну – це припинити експорт до третіх країн. Це те, що можуть зробити лише держави-члени, і це було моє прохання”, – сказав він