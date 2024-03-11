Як повідомляє пресслужба НАБУ, у 2019-2020 рр. АТ «Укргазвидобування» провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. За ним підрядник мав здійснювати базовий та підвищений видобуток «блакитного палива».

При цьому вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.

Таким чином, протягом 2020-2023 рр. держпідприємство незаконно переплатило підряднику 211 млн грн.

Наразі підозрюються чинний та колишній посадовці держпідприємства.