Про це повідомляє Інформаційний спротив.
“На нафтобазі у селищі міського типу Комсомольське під Сімферополем сталася пожежа. Є дані, що вогонь охопив три цистерни. Також повідомляють про одного загиблого та трьох постраждалих”, – йдеться у повідомленні.
За даними окупаційного “МНС”, під Сімферополем спалахнули три цистерни з паливом, постраждали 3 особи. На місці працюють 109 рятувальників та 28 одиниць техніки.
Попередня причина пожежі – порушення правил технологічного процесу.
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