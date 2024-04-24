На нафтобазі недалеко від тимчасово окупованого Сімферополя сталася пожежа.

Про це повідомляє Інформаційний спротив.

“На нафтобазі у селищі міського типу Комсомольське під Сімферополем сталася пожежа. Є дані, що вогонь охопив три цистерни. Також повідомляють про одного загиблого та трьох постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

За даними окупаційного “МНС”, під Сімферополем спалахнули три цистерни з паливом, постраждали 3 особи. На місці працюють 109 рятувальників та 28 одиниць техніки.

Попередня причина пожежі – порушення правил технологічного процесу.