Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
“Сьогодні вночі ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Сумщині. Одномоментно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у м. Суми та населених пунктах області”, – йдеться у повідомленні.
Також електроенергію відключали споживачам у Харківській області. Станом на ранок абонентів частково заживили. У Сумській області залишається без напруги 91 населений пункт.
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