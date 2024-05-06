В результаті нічного обстрілу в Сумській області було знеструмлено більше 400 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

“Сьогодні вночі ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Сумщині. Одномоментно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у м. Суми та населених пунктах області”, – йдеться у повідомленні.

Також електроенергію відключали споживачам у Харківській області. Станом на ранок абонентів частково заживили. У Сумській області залишається без напруги 91 населений пункт.