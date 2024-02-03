Президент України Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які виявили особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема знищення російського ракетного катера "Івановець".

Президент України Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які виявили особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема знищення російського ракетного катера “Івановець”.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський вручив військовим ГУР Міноборони ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени “За мужність” ІІІ ступеня.

“Багато зроблено вами, багато зроблено воїнами ГУР і на землі, і на морі. Росія справді відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів, і це важливо, щоб російські винуватці цієї війни втрачали щоденно від неї”, – сказав Зеленський.

Він особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі, а саме – ураження російського ракетного корабля “Івановець”.