В окупованому Криму справжній «екологічний прорив». Попри довготривалу міжнародну економічну блокаду, під егідою «російської влади» по всьому півострову запрацювала ціла мережа заправних станцій для електромобілів.

Називається «Drive Energy». Ялта, Алушта, Сімферополь, Феодосія, Судак.. Євпаторія..

Як в обкладений численними санкціями Крим потрапила ця технологія??

Розслідування «Схем» виявило: ці станції в Криму…. вироблені у Харкові. На заводі холдингу Autoenterprise. Партнерство укладене у 2021 (!) році.

Цей холдинг прямо пов’язаний із народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Куницьким.

Він займав тут керівні посади, лобіював інтереси цього бізнесу, використовуючи свій мандат. Зробив своїм помічником офіційного власника заводу. А депутатську приймальню розташував прямо на підприємстві.

Сам Куницький та керівництво заводу не заперечують торгівлю з Росією. Але очікувано заявляють, що з Кримом «взаємовідносин не було».

Адже це заборонено як законодавством України, так і європейськими санкціями.

Журналістка Ольга Івлєва документально відстежила увесь шлях та обставини, за якими українські зарядні станції виробництва заводу з орбіти «Слуги народу» Куницького потрапили з Харкова на окупований півострів.

Та наводить численні докази, що на підприємстві чудово усвідомлювали, що їхній товар призначений саме для Криму.