14 січня у небі над Азовським морем літак А-50 був збитий відразу після його заступу на чергування в районі Кирилівки близько 21:10-21:15, зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації. Пілотом літака Су-30 вкс рф пізніше було виявлено займання та падіння невстановленого повітряного судна.

Російський бомбардувальник Іл-22М11 здійснював чергування в районі Стрілкового, був підбитий вздовж узбережжя Азовського моря близько 21-ої години. Після ураження намагався сісти в Анапі, куди запросив евакуацію, бригаду медиків та пожежників.