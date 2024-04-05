Про це повідомляє видання Reuters.
Сьогодні так званий радник голови “ДНР” Ян Гагін заявив про те, що російським військам до Часового Яру залишається “десь близько пів кілометра”. Потім він додав, що росіяни вже нібито перебувають в передмісті.
Водночас він зауважив, що наші воїни звели серйозні укріплення, мінні загородження й загалом підготувались до наступу ворога.
Проте українські військові, зі свого боку, заперечують інформацію росіян, втім зауважують, що в районі точаться бої.
“Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ) там немає. Не вірте російським повідомленням“, – заявив речник Східного командування Збройних сил України Андрій Задубінний.
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