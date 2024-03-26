Російська влада своїми заявами про нібито причетність України до теракту в «Крокус Сіті Холі» в Підмосков’ї, намагається виправдати повномасштабне вторгнення РФ в Україну в довгостроковій перспективі.

Про це у звіті повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Заяви росіян, які наполягають на участі України (в теракті в Підмосков’ї), сприяють давнім зусиллям Кремля виправдати своє повномасштабне вторгнення в Україну в довгостроковій перспективі, неправдиво зображуючи існування незалежної та суверенної України як екзистенційну загрозу для Росії», – зазначають експерти.

Йдеться про те, що Кремль та його ультранаціоналістичні рупори ігнорують явну загрозу, яку становлять операції терористичного угрупування «Ісламська держава» на території Росії для внутрішньої безпеки Росії та її цивільного населення, щоб натомість віддати пріоритет інформаційному впливу неправдивих звинувачень України в її начебто причетності до теракту.

В ISW зауважують, що при цьому російська влада намагається зберегти певний рівень доступу до спільнот етнічних меншин, щоб зберегти мобілізований ресурс для війни в Україні.