Українська актриса театру і кіно Дар’я Малахова обурилась нецензурним висловлюванням військового Олександра Башука у коментарях під постом, в котрому військовий висміяв ситуацію навколо останнього інфоприводу, пов’язаного з Дар’єю.

Нагадаємо, що у нещодавньому матеріалі ми висвітлили історію з військовим у рибному магазині Києва. Тоді Дар’я Малахова опублікувала допис, в котрому описала таку ситуацію: на її очах військовослужбовець зайшов до магазину, почав нахабно їсти рибу і вербально чіпляти продавця. Акторка зазначила, що все це відбувалося у присутності людей, котрі сиділи в закладі, – “середнього класу, що поїдав креветки”.

Реакція користувачів Фейсбуку на пост Дар’ї була іронічно-висміюючою, подекуди – негативною.

При цьому вчора, 11 березня, військовий Олександр Башук на Фейсбук-сторінці у жартівливій манері заявив, що пост Дар’ї – брехня.

“Думаю, мало кого з моєї стрічки здивує той факт, що в своєму «оселедцевому» дописі Даша Малахова збрехала/напи*дюнькала”, – написав Олександр.

Військовий також розповів, що сам їздив до рибної лавки, про котру йшлося в дописі Дар’ї, – і навіть продавець Роман, котрий був на зміні у той злощасний день, затвердив, що ситуація, описана акторкою, не була такою страшною і що, насправді, відвідувачі не звернули уваги на цю прикрість.

“Простіше: брехня Даші маніпулятивне звинувачення військових в мародерстві: «зброя, це влада, у людей, які вчора ще були мирними» бідкається Даша. Путін також засмучений тим, скільки «ще вчора мирних» в Україні взяли до рук зброю, але точно не ми”, – зауважив військовий.

Дар’я пішла у коментарі до Олександра і обурено запитала, мовляв, як військовий може лаятись:

В сьогоднішньому дописі Олександр розповів, що Дар’я дзвонила йому. Крім того, він згадав, що в попередньому дописі акторка тегнула Генштаб ЗСУ з претензією, мовляв, “воєнні матюкаються”.

Першим, що сказала Дар’я у слухавку, як зазначає Олександр, було: «Генеральний штаб заборонив всім військовим коментувати мій (Дар’ї) допис про оселедець». Втім, прокоментувати, яким чином та коли їй про це повідомив Генштаб, акторка не спромоглася.

Дар’я, до того ж, збрехала з приводу нахабно з’їденого військовим оселедця – виявилося, що військовий з історії про рибний магазин просто дегустував випотрошену тушку сардини.

До свого допису Олександр прикріпив іронічну фотографію із сардиною з того самого рибного магазину:

Втім, найголовніше, що ми дізналися з допису Олександра, – це те, що, насправді, ніяких креветок Дар’я зі своїм чоловіком не їли в рибному магазині: вони лише куштували бутерброди з тріскою.