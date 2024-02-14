Вчора, після того, як Сенат США підтримав документ про фінансування України, Ізраїлю та Тихоокеанських партнерів, президент Байден закликав спікера Палати представників Майкла Джонсона виставити на голосування відповідний законопроект.

“Я закликаю спікера дати можливість повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш радикальних голосів у залі заблокувати цей законопроект навіть від голосування”, – заявив Байден у спеціальному телезверненні щодо вище зазначеного законопроекту.

Президент США назвав документ по підтримці України “критично важливим”, який мусить пройти далі.

“Цей законопроєкт передбачає термінове фінансування для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від злісного наступу Путіна. Останніми тижнями ми всі бачили жахливі історії: українським солдатам бракує артилерійських снарядів, українські підрозділи розподіляють боєприпаси, щоб захиститися, українські родини стурбовані, що наступний російський удар назавжди занурить їх у темряву, або ще гірше”, – зауважив президент США.

За словами Байдена, підтримка законопроекту, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тихоокеанських партнерам, стане чітким сигналом для українців і союзників США в усьому світі, “що Америці можна довіряти. На Америку можна покластися, і що Америка виступає за свободу”.

Підтримати законопроект про фінансування України означає протистояти Путіну, сказав Байден, а виступати проти законопроекту – грати на руку путіну. Ви маєте вирішити, наголосив Байден, ви за Україну чи за Путіна?

Байден додав: “Ми ніколи ні перед ким не схиляємося, і тим більше – перед володимиром путіним”.

Якщо не зупинити президента рф зараз, зазначив Байден, витрати США та партнерів значно побільшають, тому що апетит путіна лише зростатиме.

За словами президента Байдена, хоча цей законопроект передбачає відправлення військової техніки в Україну, насправді гроші на цю техніку інвестуються та витрачаються у США.

“Це не тільки підтримує американські робочі місця та американські громади, це дозволить нам інвестувати, підтримувати та зміцнювати наші оборонні виробничі потужності”, – наголосив президент. “Він (законопроект – ред.) передбачає виділення грошей прямо тут, у США. В такі місця як Аризона, де будують ракети Patriot; Алабама, де будують ракети Javelin; в Пенсильванію, Огайо і Техас, де виготовляють артилерійські снаряди”, – зазначив Байден.

Нагадаємо, що пакет допомоги за вище названим законопроєктом включає загальне фінансування обсягом 95,34 млрд доларів. Приблизно 60$ млрд з цієї допомоги передбачено для України.