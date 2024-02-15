Заголовок для фото: 3-я ОШБр доєдналась до вуличних боїв в Авдіївці.
В Авдіївці Донецької області вже кілька днів тривають вуличні бої, в яких окупанти застосовують малі штурмові групи. Ситуація є динамічною і може змінюватися буквально щогодини.
Про це начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій повідомив у ефірі всеукраїнського телемарафону 14 лютого.
Лиховій розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку фронту.
“Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною і може змінюватися буквально щогодини. Наші війська докладають всіх можливих зусиль, щоб утримувати визначені позиції”, – зазначив військовий.
“На той випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана противником, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання”, – зауважив Лиховій.
Він також прокоментував інформацію від ЗСУ про перехід ворога в районі Авдіївки від “м’ясних штурмів” до застосування малих штурмових груп.
Нагадаємо, що вчора новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував пост, де розповів, що відвідав Авдіївський напрямок, і підтвердив, що російська армія не рахується із втратами та продовжує застосовувати тактику “м’ясних штурмів”.
Сьогодні 3 ОШБр у своєму Телеграм-каналі повідомила, що була передислокована у Авдіївський район для посилення українських військ.
Ситуація в місті, як зазначається в пості, на момент заведення бригади – надзвичайно критична.
Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на відрізку 3-ї штурмової складають орієнтовно 7 бригад.
«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник», – заявив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.
Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.
Ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична.
Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.
«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник», — заявляє командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.
За період перебування на Авдіївському напрямку, наголошують у 3-й ОШБр, двом бригадам збройних сил росії було завдано критичного ураження.
Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.
Про подальші зміни в оперативній обстановці будуть повідомляти офіційні ресурси бригади 3-ої ОШБр.