Заголовок для фото: 3-я ОШБр доєдналась до вуличних боїв в Авдіївці.

В Авдіївці Донецької області вже кілька днів тривають вуличні бої, в яких окупанти застосовують малі штурмові групи. Ситуація є динамічною і може змінюватися буквально щогодини.

Про це начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій повідомив у ефірі всеукраїнського телемарафону 14 лютого.

Лиховій розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку фронту.

“Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною і може змінюватися буквально щогодини. Наші війська докладають всіх можливих зусиль, щоб утримувати визначені позиції”, – зазначив військовий. “На той випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана противником, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання”, – зауважив Лиховій.

Він також прокоментував інформацію від ЗСУ про перехід ворога в районі Авдіївки від “м’ясних штурмів” до застосування малих штурмових груп.

Нагадаємо, що вчора новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував пост, де розповів, що відвідав Авдіївський напрямок, і підтвердив, що російська армія не рахується із втратами та продовжує застосовувати тактику “м’ясних штурмів”.

Сьогодні 3 ОШБр у своєму Телеграм-каналі повідомила, що була передислокована у Авдіївський район для посилення українських військ.

Ситуація в місті, як зазначається в пості, на момент заведення бригади – надзвичайно критична.

Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на відрізку 3-ї штурмової складають орієнтовно 7 бригад.

«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник», – заявив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична.

Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.

«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник», — заявляє командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

За період перебування на Авдіївському напрямку, наголошують у 3-й ОШБр, двом бригадам збройних сил росії було завдано критичного ураження.

Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.

Про подальші зміни в оперативній обстановці будуть повідомляти офіційні ресурси бригади 3-ої ОШБр.