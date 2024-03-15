Віктор Брагінський, начальник комунального підприємства «Київський метрополітен», перебуває на цій посаді вже більш ніж 10 років та, виявляється, міг значно збагатитися за цей час.

14 березня, ввечері, було опубліковане розслідування Bihus.Info, в якому журналісти розібрали декларації чиновника та майно його близьких.

Протягом розслідування вдалось з’ясувати, що лише в декларації мами Брагінського було виявлено 2 млн гривень, які вона майже одразу передарувала сину. Також пенсіонерка на початку 2024 року стала власницею одразу двох двокімнатних квартир в ЖК White Lines у столиці, кожна з них коштує від 10 млн грн. Журналістам вона розповіла, що інвестувала у будівництво ще 5 років тому, а документи отримала лише зараз, а також, що син їй гроші не давав.

Крім того, два роки тому Брагінський задекларував дохід у розмірі майже 2 мільйони гривень від того, що продав сестрі земельну ділянку на Київщині з націнкою більш ніж в 10 разів.

Також дивним є те, що багато років поспіль Брагінський не згадував у деклараціях ні дружину, ні дітей. Проте за 2020 рік у декларації їх згадувань з’явилося одразу декілька.

Колишня дружина чиновника Ольга Брагінська у власності має двокімнатну квартиру у ЖК «Річмонд» за три мільйони гривень, де за даними Bihus.Info, вони досі проживають спільно. Крім того, Брагінська володіє ділянкою за $760 тисяч у елітному селищі Козин.

Сама Ольга у розмові з журналістами стверджує, що Віктор – це її колишній чоловік вже понад 10 років, а квартири поряд вони купували лише через те, що мають спільних дітей.

Загалом вартість усього незадекларованого майна дорівнює офіційній зарплаті Брагінського за останні 40 років – 52 мільйони гривень.

Мер Києва Віталій Кличко швидко відреагував на розслідування журналістів та оголосив про відсторонення директора столичного метрополітену Віктора Брагінського від виконання обов’язків:

«Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене. Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення».

Також Кличко наголосив, що надалі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.info, мають займатися правоохоронні органи.

«Кличко в даній ситуації намагається зайняти позицію незалежного арбітра – максимально відсторонитися від скандалу, зробити «менеджерські висновки». Однак, по факту це гра в імітацію, бо за останні 10 років в місті створилася система за якої без особистого погодження мера ніхто не може працювати в системі КМДА», – говорить у коментарі нашому виданню громадський активіст Дмитро Перов.

«Щоб зберегти свій рейтинг зараз всі легко відмовляються від директорів. Проте умови для звільнення з посади мають бути однакові для всіх – спершу корупцію потрібно довести, адже подібний сюжет можна зняти про будь-кого з директорів», – вважає депутатка Київської міської ради Людмила Ковалевська.

Також депутатка в коментарі нашому виданню розповіла, що зараз у нас безліч збиткових комунальних підприємств, адже ціна на їх послуги нижча ніж рівень самоокупності. До прикладу навела теж метро – де ціна на проїзд залишається низькою, проте ремонтні роботи, покращення стану вагонів та загалом обслуговування мають тривати.

«Виправити цю ситуацію можна одним чином – серйозними фінансовими вливаннями, які будуть не з бюджету, а шляхом підняття цін. Проте, до таких кроків у нас не звикли», – додає Ковалевська.

Фракція «Слуга Народу» у Київраді виступила з вимогою негайних адміністративних рішень та подала заяву до Національної поліції щодо перевірки згаданих фактів з журналістського розслідування.

В той же час Мережею починає ширитись інформація про те, що керівник Київського метрополітену, Віктор Брагінський, перебуває на лікарняному від сьогоднішнього дня, а жоден член ТКК по аварії в метро від «УДАР» Кличка не прийшов сьогодні на засідання.

Про це у своєму Facebook повідомила депутатка Київради Євгенія Кулеба.

Згодом, в пресслужбі КМДА повідомили, що Віктор Брагінський написав заяву на звільнення, а обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

«В цілому ситуація з метрополітеном доволі складна. Про підозрілу діяльність начальника метрополітену громадські активісти повідомляли неодноразово, а скандали раніше також були, особливо в період коли суттєво підвищувались тарифи, втім ніякої реакції з боку керівництва міста не було», – стверджує фахівець з питань громадського транспорту проекту Alltransua Іван Черниш.

На питання щодо того як дії керівництва метрополітену позначаються на місті фахівець з питань громадського транспорту нагадує, що з 2013 року не було відкрито жодної станції метро, а стартувавший в 2018 році проект добудови метро на Виноградар вже за рік через «корпоративний конфлікт» у власників підрядника суттєво забуксував і в 2020 році будівництво фактично припинилось. В той же час керівництво метро ще довго робило заяви та вигляд що все йде за планом і лише в 2023 році договір з підрядником було розірвано.

«Рухомий склад метрополітену не оновлюється та використовує старі радянські системи керування, що неефективно використовують електроенергію. Окрім того, відсутністня систем кондиціонування чи хорошої вентиляції, також є суспільний запит на покращення доступності метрополітену для маломобільних громадян, адже за останні 10 років хоч щось зробили для колясочників лише на двох станціях. Втім, ці проблеми не вирішуються і метро навіть не озвучує необхідність їх вирішення», – обурюється Черниш у коментарі для нашого видання.

Проте, крім проблем розвитку, в метрополітені виявились і серйозні проблеми з утриманням того що є, – говорить він та наводить до прикладу аварію, яка сталась поблизу Либідської.