Мар’яна Безугла опублікувала відео на своєму Facebook з підписом:

“Чим займаються нардепи у війну. Скакали вчора — знову намагалися мене зняти з заступниці голови комітету нацбезпеки в залі. Колись Дмитро Разумков був спікером Верховна Рада України. Тепер — спікер Бужанського. Ще трішки, та стане спікером Блоку Пса Патрона (БПП). Макс Бужанский, тобі треба спікер, чи відразу його до БПП?”

На відео помітили депутатку Оксану Дмитрієву, нижче фото нового iPhone 15 Pro в дефіцитному кольорі “сірого титану” не тільки в Україні, а й в США.

Перевірити декларацію, опис її статків та побачити що настарала депутатка за останніх 2 роки не вдалось, так як Дмитрієва Оксана ще не подала щорічну та минулорічну декларації про майновий стан і доходи. Нагадаємо, з 10 грудня знову відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій держслужбовців. Лише 87 нардепів відкрили свої декларації за 2021 рік, за 2022 рік їх ще менше — 58 осіб.

Але з огляду на декларації минулих років, а саме 2018-2020 коли карʼєра Дмитрієвої пішла вгору, можна побачити квартири, паркомісця, годинники Cartier та Jacob&Co, підвіски, обручки та сережки з діамантами, два автомобілі, один з яких Porsche Cayenne та грошові активи.