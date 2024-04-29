Новий серіал від Netflix сколихнув мережу. Так правдиво, що аж моторошно.

Подивитися всі сім серій за один вечір важко.

Сюжет розказує про стендапера-невдаху Донні і сталкерку Марту. Вони випадково знайомляться у барі. Перший відчайдушно чинить опір ненависті до самого себе — без особливого успіху. Друга — вигадала собі світ, не в змозі жити в тому, що довкола.

Марта сталкерить Донні. Слово «сталкінг» походить від англійського «stalking», що означає переслідування. Це — вид психологічного насильства, яке проявляється у тривалому та нав’язливому переслідувані. Зловмисник слідкує за своєю жертвою, постійно шукає з нею зустрічі, може дарувати подарунки та ігнорувати прохання жертви зупинитися та дати їй спокій.

За даними досліджень, понад 60% жертв сталкінгу – жінки.

50% сталкерів – колишні партнери, які починають переслідування після розставання або розлучення.

83% сталкерів – чоловіки.

Марта відноситься до інших 17%. Історія на реальних подіях. А головний герой Річард Гадд, він же й сценарист грає сам себе.

Гадд розповів, що протягом чотирьох років його переслідувала жінка, яка називала його “Оленя”. Спочатку Гадд та його друзі не надавали цьому особливого значення, доки ситуація не почала загострюватися.

Жінка надіслала хлопцеві 41 071 електронний лист, 350 годин голосових повідомлень, 744 твіти, 46 повідомлень у Facebook та 106 сторінок листів. Вона також надсилала йому подарунки, включаючи іграшкового оленя, снодійну, вовняну шапку та боксерські шорти.

Як ідентифікувати сталкера?

ви часто зустрічаєте переслідувача/ку біля школи чи університету, біля дому або роботи, біля спортивної зали — там, де ви часто буваєте і куди зазвичай приходите за певним розкладом;

він/вона дзвонить, пише вам у всі доступні месенджери, на всі можливі електронні адреси, і для цього може використовувати різні номери телефонів та «ліві» акаунти;

він/вона може приходити до вас додому, навіть якщо ви тисячі разів просили припинити це;

він/вона може робити вам подарунки — це спосіб маніпуляції та можливість зайвий раз побачити вас;

він/вона вимагає зустрічі через погрози (наприклад, каже, що накладе на себе руки, якщо ви відмовите);

він/вона може використовувати ваші особисті дані, секрети, якими ви ділилися, коли були близькі, фото або відео, щоб шантажувати вас.

Ефект «Оленяти»

За фільмом, Марта отримала ув’язнення терміном 9 місяців за свої дії. В реальності, такий фінал не стався. Жінка не була покарана та навіть висунула автору звинувачення, що це він її сталкерив.

Жінка дала інтерв’ю Daily Mail, однак особу не розкрила. Заявила, що Гадд використористовує її для власної слави і наживи. І серіал він створив, щоб продовжити її переслідувати.

Пані звинувачує автора у “синдромі головного героя”. І свідчить, що ніякого іграшкового оленяти у неї в дитинстві не було.

Успіх серіалу мав сумний наслідок. Оскільки стрічка створена на реальних подіях люди нав’язливо шукають справжніх його героїв, попри навмисну заміну справжніх імен.

У Даррієні (насильнику Донні) шанувальники впізнали Шейна Фолі, актор, сценариста і режисера — але це неправда, як підтвердив сам Гадд.

Фолі написав у Twitter:

«Поліція була проінформована та розслідує всі образливі та погрозливі пости в мою адресу».

Поліція Вест-Мідлендсу також повідомила підтвердила розслідування.

Сам Гадд не розкрив подробиць про справжнього кривдника. Він звернувся до шанувальників та закликав припинити пошуки.

«Люди, яких я люблю, з якими працював і якими захоплююся, включаючи Шейна Фолі, несправедливо потрапляють у маніпуляції. Будь ласка, не міркуйте, хто справжні люди. Це не суть нашого серіалу», – написав він.

Проблема в Україні

Українське законодавство ніяк не захищає постраждалих від сталкінгу, статистики таких випадків також немає. Суспільство часто або звинувачує в цьому потерпілих, або взагалі нормалізує сталкінг, порівнюючи його з романтичними залицяннями.

«Це залишається «невидимою проблемою», яка від цього не стає менш серйозною. Законодавчі інструменти в Україні дозволяють притягти переслідувачів до відповідальності лише у випадку, якщо він чи вона вчинять злочин, передбачений кримінальним чи адміністративним кодексами. Наприклад, загроза життю, оприлюднення особистої інформації чи фізичний напад», — каже директор Amnesty International Оксана Покальчук.

Людина, яка зазнає переслідувань сталкера, не захищена, адже у законодавстві відсутній такий злочин та відповідальність за нього.

Наслідком незахищеності стають психологічні травми та нездорове суспільство. Жертва звинувачує себе, мовляв “привід дала”. Насправді ж, НЕМОЖЛИВО провокувати хвору людину, кажуть психологи.