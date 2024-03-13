“Щодо кількості мобілізованих. Відразу зазначимо, що з міркувань безпеки ми не можемо коментувати точної кількості необхідних для залучення людей до Сил оборони.
При цьому, 400-500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу”,— з допису Міноборони.
В Міністерстві додали, що також мають бути зміни до механізму мобілізації, що стосуються підготовки військовослужбовців. Під час воєнного стану така підготовка становитиме до 3 місяців, що включає базову загальновійськову підготовку та підготовку за фахом.