“Щодо кількості мобілізованих. Відразу зазначимо, що з міркувань безпеки ми не можемо коментувати точної кількості необхідних для залучення людей до Сил оборони.

При цьому, 400-500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу”,— з допису Міноборони.