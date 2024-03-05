4 березня журналіст та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола опублікував пост з відповідним відео в Телеграмі про те, що в Мукачеві на Закарпатті люди у військовій формі намагалися силоміць запхати чоловіка до авто. Ймовірно, це були працівники ТЦК та СП.

“В Мукачеві, ймовірно, працівники ТЦК намагалися запхнути чоловіка до автобуса, а після невдалої спроби пнули його ногою”, – зазначив Глагола.

Він додав, що інцидент стався вранці 4 березня на вулиці Потушняка.

“Чекаємо на офіційні коментарі від працівників Мукачівського ТЦК”, – зазначив журналіст.

Офіційний коментар поступив 5 березня – поступив він від речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна в інтерв’ю “Телеграф”.

За словами майора, нині абсолютна більшість працівників, які здійснюють оповіщення, це військовослужбовці, які отримали поранення при захисті Батьківщини і за станом здоров’я, згідно з рішенням ВЛК, вже не можуть виконувати бойові завдання. Їх переводять на службу до ТЦК та СП, в інші установи й підрозділи.

“І коли такий військовослужбовець, який віддав своє здоров’я за країну, чує від громадянина цієї країни образи на свою адресу, то далеко не у кожного витримають нерви”, – зазначив Істомін.

Однак більшість конфліктів, наголошує Істомін, які потрапляють в інтернет, маніпулятивні. Вони вирвані з контексту, в яких є лише кінцівка.

“Якби не коментар до відео, то навряд чи можна було б зрозуміти, що саме там відбувається. Лише підпис каже нам, що це працівники ТЦК та СП проводять заходи оповіщення. Зазвичай на відео якісь люди у формі начебто обмежують когось у правах. Як, де і між ким насправді виник конфлікт, незрозуміло”, – зауважив майор.

Істомін акцентував: зрив мобілізаційної кампанії передовсім вигідний нашому ворогу. Звісно ж, РФ використовуватиме будь-які приводи для дискредитації, як реальні, так і постановочні. Росіяни від самого початку розхитують тему мобілізації, і, на жаль, це має вплив на настрої українців.

Крім того, в інтерв’ю “Телеграфу” Істомін повідомив, що в Полтавському ТЦК та СП вважають: мобілізація в Україна йде за планом.

“Якби так сталося (провалилася мабілізація), то ЗСУ не отримували б поповнення вже кілька місяців, відколи про це говориться. Але українці виконують свій обов’язок із захисту Вітчизни і далі будуть виконувати. Набір до війська йде планомірно. Можливо, не в тій кількості і не тієї якості, як хотілося б, та й настрої суспільства не такі, як хотілося б. Але маємо що маємо”, – висловився речник Полтавського ТЦК.

Істомін додав, що служба за мобілізацією і за контрактом зараз ідуть паралельно.