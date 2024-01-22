Після повномасштабного вторгнення рф в Україну, росія та КНДР почали роботу над зміцненням зв’язків. Обидва лідери зустрілися у вересні минулого року на космодромі «Східний» в росії під час візиту Кім Чен Ина. Під час цієї зустрічі путін попередньо прийняв запрошення відвідати Північну Корею.

Візит путіна до столиці КНДР може відбутися перед президентськими виборами в росії та стане його першим візитом до Пхеньяну з липня 2000 року, де його зустрічав на той час лідер країни Кім Чен Ір.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що запланований візит президента рф в Північну Корею «в найближчі терміни» та поглиблення російсько-північнокорейських відносин є однією з спроб росії щодо збільшення закупівлі боєприпасів з-за кордону.

Проте північнокорейські боєприпаси отримують негативні відгуки від російських артилеристів – вони скаржаться на низьку якість снарядів, які у 2023 році до росії почала постачати КНДР. Про це писали The Moscow Times.

Найбільша кількість скарг від росіян на якість і кількість пороху в снарядах, через це боєприпаси надані Північною Кореєю військові рф використовують у ситуаціях, де точність та вихід снаряда не мають особливого значення, так як летять вони повз ціль через не відповідність заявленому заряду пороху в гільзах.

В свою чергу ЄС обіцяє виконати зобов’язання та від весни почати виробляти мільйон снарядів та ракет на рік для України, попри те, що наразі процес загальмувався, – повідомив “Укрінформ”.

У той же час, начальник Головного управління військової розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю Financial Times 21 січня заявив, що Північна Корея надала “значну кількість артилерійських боєприпасів”, що дозволило росії “трохи перевести дух”. Буданов припустив, що війська рф, ймовірно, відчували б оперативну нестачу артилерійських боєприпасів без снарядів, котрі були надані КНДР.

“Без їхньої допомоги ситуація для рф була б катастрофічною”, – додає начальник військової розвідки .

За словами Буданова, зараз найбільшим постачальником зброї до РФ є саме Північна Корея, яка вже передала окупантам “значну кількість артилерійських боєприпасів”.

Раніше в ГУР відзначали, що Північна Корея поставила росії близько одного мільйона артилерійських снарядів різних калібрів. Це той дефіцит, який є у москви з снарядами, і який вони не можуть покрити за рахунок власного виробництва.

Заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що КНДР поставила в росію мільйон артилерійських боєприпасів з вересня по листопад 2023 року і що російська оборонно-промислова база може виробляти в цілому два мільйони снарядів калібру 122 мм і 152 мм на рік, що призвело до дефіциту в 500 тисяч снарядів в 2023 році і, ймовірно, призведе до аналогічного дефіциту й в 2024 році.

Командир взводу, старший офіцер батареї, молодший лейтенант Владислав Швець, аналізуючи вплив поставок боєприпасів з Північної Кореї на перебіг війни говорить: «Суттєвого впливу, я вважаю, вони не матимуть, так як почали застосовуватись відносно недавно і за свідченнями самих же окупантів – мають досить низьку якість.»

«Також крім північнокорейських боєприпасів у росіян ще достатня кількість боєприпасів власного виробництва та іранського», – наголошує Швець.

Надання військової та фінансової допомоги Україні від західних партнерів вкрай важливе для нашої держави, особливо у світлі наростаючої співпраці рф з Північною Кореєю. Тому слід відмітити необхідність розвитку власного оборонно-промислового комплексу та нарощення потужностей виробництва боєприпасів. Війна триває, тож всі сили мають бути спрямовані на захист.