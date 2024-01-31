Вчора два авторитетних ЗМІ – Politico i Reuters – опубліковали статті про те, що скоро в України має бути нове озброєння, а саме – новітні ракети GLSDB, що мають поставити США.

Ракети GLSDB (що розшифровується, як Ground Launched Small Diameter Bombs – бомби малого калібру, які запускають із землі) є спільною розробкою Boeing та Saab Group. Це високоточні авіабомби, що планерують, GBU-39, модифікованою для пуску з землі.

За даними джерел вище зазначених західних ЗМІ, відправлення GLSDB до України схвалили після успішних випробувань ракет над Мексиканською затокою, які 16 січня провели на авіабазі “Еглін” у Флориді.

“Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу дальнього радіусу дії для України. Бомба, як очікується, прибуде на поле бою вже в середу”, – зазначили у Politico, посилаючись на слова двох американських чиновників і двох інших людей, обізнаних з ходом переговорів.

Після опублікованих статей на прес-брифінгу в Пентагоні підтвердили передачу ракет. Втім, точних дат не назвали.

“Ми надамо Україні GLSDB в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни”, – сказав речник Пентагону Патрік Райдер під час вчорашнього брифінгу.

Нові ракети, зауважують Reuters, дозволять нашим військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж ракети, які вони зараз випускають з високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), що постачаються США. Це може змусити росію перемістити постачання ще далі від лінії фронту.

Для адміністрації Байдена рішення відправити GLSDB в Україну є альтернативою ракетам ATACMS, які адміністрація поки що надала лише в невеликій кількості, також пишуть у Reuters.

Нові ракети, хоч і не такі потужні, набагато дешевші, менші і легші у використанні, ніж ATACMS, що робить їх добре придатними для того, чого сподівається досягти наша країна: підриву російських операцій і створення тактичної переваги.

“Вже давно настав час знайти креативні засоби для забезпечення можливостей і потенціалу, необхідних для нанесення частих та глибоких в тил росії”, – сказав Том Карако, експерт з питань озброєнь і безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Зауважимо: Україна стане першою країною, яка використає подібне озброєння у бойових діях.