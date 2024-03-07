7 березня військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов у інтерв’ю медіа ТСН повідомив про те, що незабаром можуть активізуватись ворожі ДРГ, а паузи навесні у війні, ймовірно, не буде.

“В середині квітня, звісно, почнеться “зеленка”, яка буде приховувати дії ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Відповідно, вони значно активізують свою діяльність. Навесні, в період відлиги, польові дороги, поля перетворяться на суцільне болото і в таких умовах активно використовувати важку бронетехніку буде важко”, – розповів Селезньов про ДРГ.

Втім, за словами військового експерта, це жодним чином не буде заважати бойовій роботі артилерії.

Поміж всього, колишній речник Генштаба ЗСУ заявив про “дві добрі звістки”: останні дві доби інтенсивність українського артилерійського вогню значно зросла, отже наші гармаші мають артилерійські боєприпаси. Крім того, збільшення рівня втрат ворожих солдат та ворожої техніки є опосередкованим свідченням того, що нашим військовим є чим бити ворога.

З приводу паузи у війні весною Селезньов наголосив на її малоймовірності. Військовий експерт заявив, що весною можливі тільки два сценарії: або серйозна динаміка, якщо росіяни будуть мати ресурси для ведення наступальних дій, або оперативна пауза, якщо ці ресурси будуть вичерпані.

Нагадаємо, що наприкінці лютого українські ЗМІ наголошували на ймовірності оперативної перерви у війні навесні.

“Це (пауза) пов’язано з кількома факторами. Один із них – вибори президента РФ, після яких розпочнеться мобілізація – це відновлення людського ресурсу, а також виділення відповідного ресурсу на забезпечення підрозділів, які мають замінювати ті, що втратили боєздатність. Тобто це досить важкий процес, на який потрібен певний час та оперативна пауза”, – писали українські медіа.

Звернемо увагу, що слідом за заявою Селезньова з приводу диверсійних груп противника ДПСУ повідомила про те, що вночі українські прикордонники зупинили російську диверсійну групу, яка рухала з території РФ до Сумської області.

“Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони РФ”, – йшлося у повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що українські прикордонники відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по диверсантах. Росіяни відступили. Наразі втрати ворога уточнюються.