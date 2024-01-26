У мережі набирає обертів скандал через хлопця відомої блогерки-мільйонниці Тані Пренткович – Андрія Гонковського. Чоловік перетнув кордон, мотивуючи це благодійною поїздкою до Польщі, втім вирушив з дівчиною та дітьми на острів у Індійському океані.

Андрій під приводом проведення благодійного заходу виїздить до Польщі як волонтер, а Таня тим часом публікує фото відпочинку з дітьми на Мальдівах, акцентуючи увагу на тому, що на відпочинку вона перебуває тільки з дітьми. Аж раптом у мережі разом з ними на люксовому курорті помічають і Андрія, який у цей час у своєму Instagram публікує відео з Польщі.

Хоч пара не публікувала спільних фото з відпочинку на Мальдівах, їх впізнали та сфотографували інші туристи. Гонковський заявив, що він не зобов’язаний публікувати все в соцмережах і не вважає це обманом.

Пренткович та Гонковського починають звинувачувати у брехні, пости на їх сторінках отримують сотні гнівних коментарів. Тим часом Андрій погоджується з тим, що на фото справді він та стверджує, що сам захід, задля котрого він виїздив перенесли.

«Коли я вже прибув до Варшави, організатори дещо змістили дату на 23 січня, щоб провести більше анонсів, так у мене з’явилися вільні дні», – стверджує Гонковський.

Далі Андрій пише, що вирішив провести їх з родиною. Каже, що, можливо, це було даремно і помилково:

«Далі я повернувся до Варшави, провів подію і ми згенерували 450 тисяч гривень за останні декілька тижнів. Уже на них придбані 2 “Мавіки” і відправлені гроші на фронт. Дякую всім, хто не хейтив. Такі ми не ідеальні люди».

Втім, не дивлячись на це, приїзд Гонковського на Мальдіви намагалися приховати. Навряд чи це стало б відомо, якби не випадкове фото.

Тим часом сама Пренткович опублікувала листування з підписницею, в якому захищає коханого та відверто обурюється реакцією суспільства.

«Ви так пишете, ніби забули все добре, що ми зробили. Всі їздять, але публічним людям не можна. Ви знаєте про які масштаби я говорю. Дуже багато людей. На кордоні чоловіки-українці в кожній машині», – говорить блогерка.

За словами Пренткович, Андрій не порушував ніяких законів, адже мав документи, які підтверджували його волонтерську діяльність.

«Його б не випустили за кордон, якби він не зробив стільки добрих справ. Ви знаєте, що виїзд зараз складний, і всі документи про куплені авто, автобуси і т.д. з власних грошей дають змогу перетинати кордон, бо це і називається волонтер», – додає Пренткович.

В переписці блогерка також наголосила, що поки чоловік був у Варшаві, то всіх все влаштовувало та не викликало питань. Тому будь-які звинувачення, що він «прикривався волонтерством», вона заперечує.

Тим часом починають з’являтися нові подробиці відпочинку пари. Блогер та волонтер Ігор Лаченков публікує інформацію про готель в якому відпочивали Пренткович та Гонковський. Вартість доби відпочинку складає 2000 доларів або 80000 гривень.

Особливо обурливою ця ситуаціє стає після того як соцмережами починають ширитись скріни історій в Instagram самої Тані Пренткович. На світлинах опублікованих напередодні блогерка скаржиться на корупцію, податки та ситуацію на кордоні.

Коли пара зрозуміла, що визнати провину доведеться, а хейту вже ніяк не уникнути, все ж вибачилися. Щоб наважитися на це їм знадобилося два дні.

На своїх сторінках в Instagram Таня та Андрій зробили спільний допис, в котрому визнали свою помилку й вибачилися перед усіма, кого образили своїм вчинком:

«Коли у нас, через зміщення дати події у Варшаві, з’явилась можливість провести тиждень разом з дітьми і сім’єю, ми нею скористалися… На жаль, ми не усвідомлювали наслідків цих дій. Ми повністю розуміємо, що зробили помилку, і розуміємо масштаб проблеми! Морально ми вчинили неправильно стосовно інших людей та сімей, і щиро перепрошуємо. Нам дуже прикро, що наш вчинок змусив думати погано про волонтерів та бізнеси, які постійно роблять багато для допомоги країні і за необхідності виїжджають закордон! Висновки зроблено! Ми робили і продовжуємо робити все, що від нас залежить для допомоги та підтримки нашої країни», – йдеться в дописі.

Користувачі мережі розділилися в думках – одні прийняли вибачення та підтримали закоханих, а інші – досі обурені ситуацією. Втім більшість вважають ці слова черговим обманом. Мовляв, не випадково чоловік їхав до Польщі з валізою літніх речей.

Під дописом з вибаченням Тані та Андрія багато коментарів залишили також військові, дружини, кохані та вдови військовослужбовців. Вони просять відповідні органи звернути увагу на цю ситуацію та перевірити чи були дії Гонковського законними. А дівчина загиблого пілота Андрія Пільщикова з позивним «Джус», Меланія Подоляк, записала відео, яке отримало підтримку серед користувачів соцмереж.

«Шановні блогери, хто це подивиться, робити щось добре для армії, для ЗСУ – це не ваше бажання, а ваш прямий обов’язок. Не купувати сумки, не жити своїм найкращим життям – це нікого не цікавить і вас робить ніким взагалі. Ваш обов’язок – це всі ваші ресурси зекономлені, замість того, щоб поїхати на Мальдіви, ці гроші треба було взяти й віддати. Не тому, що ви не заслужили відпочити, а тому, що те, як ви живете і те як ви працюєте це ніяким чином не ваша заслуга. Це заслуга Збройних сил», – заявила Меланія.

Самі ж блогери Таня Пренткович та Андрій Гонковський після публікації вибачення не виходять в сторіз та не відповідають на численні коментарі. Через хвилю громадського обурення та розголос почали цікавитись й іншими блогерами, такими як Олександр Волошин, котрий, ймовірно, також виїздив з країни за тією ж схемою що й Гонковський.

Також зараз відповідні органи перевіряють інформацію і про виїзд разом з ними за кордон Петра Заставного, сина колишнього міського голови Тернополя та чоловіка блогерки-мільйонниці Аліни Френдій, а БЕБ і ДБР перевіряють бізнес Пренткович на сплату податків.