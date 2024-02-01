Восени ЗМІ ширило інформацію про те, що Арестович перебуває за кордоном.

Сам Арестович, покинувши Україну, заявив, що йому «доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні», і тепер спокійно викладає фото з-за кордону в Інстаграм.

Коли новина про те, що Арестович покинув країну, стала загальновідомою, постало багато питань, зокрема: яким чином колишній радник ОП зміг перетнути кордон, оскільки, як ми знаємо, чоловікам під час воєнного стану цього не дозволено?

На це питання нещодавно постарався відповісти ресурс “Ngl.media”, опублікувавши статтю під назвою “Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу ГУР Міноборони і не повернувся”.

Як бачимо з назви, стаття була резонансною. “Ngl.media” написали, що Арестович виїхав з України таким чином, цитуємо:

“Раніше Олексій Арестович неодноразово виїжджав за кордон, однак повертався в Україну. Наприклад, на початку травня 2023 року він також виїхав через Краківець завдяки листу ГУР і повернувся в країну лише наприкінці червня, провівши за межами країни майже півтора місяці.”

У травні минулого року, як зазначило вище назване медіа, завдяки схожому листу ГУР з країни виїхав депутат Київської міськради Владислав Трубіцин – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де мали розглядати його справу за звинуваченням у хабарництві.

«Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше», – процитували у “Ngl.media” представника ГУР Андрія Юсова.

Наводячи вище подану інформацію, “Ngl.media” звели її до спільного знаменника і так зробили висновок, що саме ГУР посприяло виїзду Арестовича за кордон.

В ГУР сьогодні заперечили інформацію NGL media про те, що колишній позаштатний радник Офісу президента Арестович виїхав за кордон нібито на підставі листа ГУР.

«Головне управління розвідки не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон», — додали у відомстві.

Отже, як видно, ситуація навколо Арестовича і ГУР прояснилася.