Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку 2024 року російські військові випустили по території України понад 330 ракет різних типів і близько 600 безпілотних літаючих апаратів. Саме тому Україна разом з партнерами будує «достатньо міцний повітряний щит». Про це президент написав на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Твіттер).

«З початку року росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами», – написав Зеленський.

Президент наголосив, що контроль України над своїм небом є критично важливим для забезпечення безпеки на землі – від позицій на передовій, до лікарень і шкіл у тилу.

За словами Володимира Зеленського, протиповітряна оборона і радіоелектронна боротьба є головними пріоритетами.

«російський терор треба перемогти – це досяжно», – йдеться у дописі президента.

У ніч на 30 січня сили ППО у межах Миколаївської, Черкаської, Сумської, Кіровоградської, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Київської областей знищили 15 “шахедів” із 35, якими росія атакувала Україну. Про це інформує Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 30 січня.

Частину ударних БпЛА росіяни спрямували по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з рф. Для відбиття повітряної атаки залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

29 січня,під час проведення селектору, Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна має випередити росію у сфері роботи з дронами.

Також Зеленський додав, що Україні буде недостатньо 1 мільйона дронів, які вона планує виробити цього року.

«Коли ми говоримо про вітчизняні ракети, так само. Коли ми говоримо про вітчизняні системи радіоелектронної боротьби, так само. Коли ми говоримо про системи протиповітряної оборони, вибачте, я повинен зробити великий уклін тим виробникам, які зробити «Петріот». Немає сьогодні такої системи у світі, щоби вона могла боротися з будь-якою ракетою, від звичайної до балістичної, будь-якого удару рф», – говорить президент.

Випробовування «Петріотів» на тренуваннях у полі «це ніщо у порівнянні з тим, що відбулося в Україні у час війни», – додає Зеленськиий.

Глава держави наголосив, що американські зенітно-ракетні комплекси «Петріот» – це найпотужніші системи ППО у світі.

“І росіяни в шоці, і я вам чесно скажу, що й наші партнери у шоці, що ця система дійсно так сильно працює. А тепер ми запитуємо один одного: а чому Україна не виробляє? У нас є домовленості. Ми будемо це робити, коли отримаємо ліцензії, коли отримаємо (дозвіл) на спільне виробництво і так далі”, – наголошує Зеленський.

Тим не менш, за його словами, сьогодні запаси таких систем ППО не достатні у світі, аби передати більше Україні для її захисту. Попри нестачу установок ППО та власне ракет до них Україна продовжує знаходити нові способи знищувати російські ракети.

Так, до прикладу, нещодавно Повітряні Сили ЗС України заявили, що в результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони вперше було «нейтралізовано» два десятки російських ракет не засобами ППО, а РЕБ.

«На понад 20 був вплив засобів РЕБ безпосередньо. А також, як вже зазначалось, є і неякісні, можливо, ракети, які можуть просто не долітати до своїх цілей й падати в полі», – пояснив речник командування ПС Юрій Ігнат.

Американський аналітичний центр «Інститут вивчення війни» (ISW) назвав це «зміною» можливостей українського РЕБу. В ISW уточнюють, що раніше можливості радіоелектронної боротьби використовували для виведення з ладу російських безпілотників, але не ракет.

Проте винахідливості Повітряних Сил недостатньо, Україна нагально потребує додаткових установок ППО та ракет до них. Зараз повноцінна ешелонована ППО в Україні є лише в Києві та Київській області, тож захист інших українських міст потрібно посилювати. Також додаткові комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від кордону, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога.