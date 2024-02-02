Ввечері 1 лютого на сайті Збройних сил України була опублікована стаття з-під руки генерала Залужного під назвою “Щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні: в боротьбі за ініціативу”. Скорочена версія статті також вийшла на CNN.

У статті Головнокомандувач аналізує, як змінюється характер війни в Україні, наголошуючи на тому, що не варто повністю відкидати існуючі доктрини, які описують процес підготовки та ведення операцій.

“Ми лише повинні усвідомлювати, що вони будуть постійно змінюватися та наповнюватися новим змістом. Принципи ж оперативного мистецтва залишаться незмінними”.

За словами Залужного, головним фактором, що визначає зміни у стратегії, формах та методах використання військ, є прогрес у розвитку озброєння та військової техніки, зокрема – в розвитку безпілотних систем.

На думку Залужного, чи не головний варіант здобуття переваги на полі бою – опанування всім арсеналом новітніх, вкрай ефективних та порівняно дешевих засобів, які швидко розвиваються.

“Саме спроба скористатися здобутками прогресу у сфері розвитку новітніх технологій дозволить виграти науково-, технічно-, технологічно-тактичний бій та призведе не лише до безумовної перемоги, а й до економії і збереження ресурсів як Україною, так і нашими партнерами”, – зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що вже опановуються та розвиваються такі операції:

логістична;

зі створення цифрового поля;

кіберзасобів та комбінованих ударних дронів;

з контролю за радіоелектронною обстановкою.

“…Вони проводяться за єдиним замислом та планом, узгоджені і взаємоповʼязані, але відрізняються за змістом”, – зауважив Головнокомандувач.

Головком ЗСУ у статті також звертає увагу на проблеми української армії, які потрібно вирішити.

Зокрема, як пише Залужний, треба підвищити ступінь безконтактності ведення бойових дій і, як наслідок, знизити рівень втрат; знизити ступінь участі традиційних засобів ураження у виконанні бойових завдань; забезпечити ведення бойових дій з обмеженим залученням важкої бойової техніки.

“З урахуванням вже фактично існуючої системи застосування, знайдених технічних рішеннях та вже створеної системи управління і набутого досвіду, а також за поглядами партнерів у сучасних умовах, створення такої системи з необхідним обсягом виробництва, може тривати до п’яти місяців”, – написав Залужний.

Зважаючи на тривале виробництво, у 2024 році Залужний пропонує основні зусилля зосередити на:

створенні системи забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами;

впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень.

Крім всього, в статті Головнокомандувач ЗСУ ніяк не зачіпає теми можливого конфлікту з президентом Зеленським.

Нагадаємо, що в ЗМІ вже почала ширитися інформація з приводу нібито вже ухваленого Зеленським рішення про звільнення Залужного. Втім, жодного офіційного підтвердження ця інформація так і не отримала.