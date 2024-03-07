У новому звіті за 6 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінили, як брак західної допомоги може вплинути на перебіг війни в Україні.

“Добре оснащені українські сили довели свою здатність запобігти навіть незначним успіхам військ РФ під час російських великомасштабних наступальних зусиль. І загалом ЗСУ здатні серйозно послабити атакувальні окупаційні сили”, – зазначили аналітики.

Втім, зауважують в ISW, допомога Заходу у сфері безпеки має вирішальне значення як для здатності України концентрувати матеріальні та живі сили для майбутніх контрнаступальних операцій, так і для її здатності достатньо послабити російські наступальні зусилля, щоб перехопити ініціативу на всій лінії фронту.

Зважаючи на останні заяви президента України Володимира Зеленського з приводу ймовірного контрнаступу наших військ у 2024 році, а також – наступальних операцій росіян, Білий дім не має часу баритися з допомогою.

Тож, поки Конгрес гальмує, адміністрація Байдена думає про негайну військову допомоу Україні з бюджету армії США. Про це пише медіа Bloomberg у статті від 6 березня.

“За словами людей, знайомих з цим питанням (питанням допомоги), адміністрація Байдена зважує, чи зможе вона використати близько 200 мільйонів доларів США, попередньо відведених на фінансування армії США, для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі”, – зазначають журналісти Bloomberg.

Видання Bloomberg додає, що дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому, спрямовані на пошук будь-якої можливої підтримки для України.

“Але можливе додаткове фінансування є мізерним порівняно з більш ніж 61 мільярдів доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив Конгрес санкціонувати, і чиновники Білого дому раніше не оцінювали свою здатність залучити додаткові ресурси на користь України”, – додали журналісти.

Втім, висновують у Bloomberg, остаточного рішення з приводу такої допомоги ще не прийнято.

Джон Кірбі, радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки, в інтерв’ю “Голосу Америки” розповів, що Білий дім продовжить працювати із Конгресом, аби забезпечити додаткове фінансування для України.

Кірбі заявив про нові шляхи, що могли би уможливити прискорення допомоги Україні:

“Ми завжди розглядаємо інші можливості, які ми можемо використати. Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування. Його нічим не можна замінити. Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела (коштів), здатного зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході”.

Крім того, радник Білого Дому зауважив, що триває комунікація з союзниками та партнерами щодо можливих внесків у допомогу України. Білий дім, за словами Кірбі, шукає всередині своєї системи, чи є ще щось, що можна було б задля підтримки України.